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Son dakika: Koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? İlk açıklama...

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Giriş: 03.09.2020 15:41
Güncelleme:03.09.2020 15:42
Son dakika haberleri... AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım bu sabah vücud kırgınlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne eşi Semiha Hanım ile birlikte başvurdu. Yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Yıldırım çiftinin tedavilerine evlerinde devam edileceği genel sağlık durumlarının ise iyi olduğunu açıkladı. A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında ayrıntıları aktardı.
Korona testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?
Korona testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?
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