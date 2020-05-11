Son dakika: Koronavirüs ilaç ve aşı çalışmasında son durum ne? TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal A Haber'de anlattı |Video

Son dakika haberi; Türkiye'de koronavirüs ilaç ve aşı çalışmalarında gelinen son durumu A Haber canlı yayınında anlatan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 17 proje üzerinde 246 araştırmacının çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü söyledi. Mandal, "Şu anda yürütülen çalışmaların 9'u ilaçlara yönelik. 8 projemizdeki çalışmalar ise aşı üzerine yapılıyor. Umuyoruz ki 8 aşı çalışmasında da başarıya ulaşırız. Ama en azından bu 8 aşı çalışmanın birden çoğunda yıl sonuna kadar klinik öncesi aşamaları tamamlamış hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi; Türkiye'de koronavirüs ilaç ve aşı çalışmalarında gelinen son durumu A Haber canlı yayınında anlatan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 17 proje üzerinde 246 araştırmacının çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü söyledi.

KORONA VİRÜS AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Mandal, "Şu anda yürütülen çalışmaların 9'u ilaçlara yönelik. 8 projemizdeki çalışmalar ise aşı üzerine yapılıyor. Umuyoruz ki 8 aşı çalışmasında da başarıya ulaşırız. Ama en azından bu 8 aşı çalışmasının birden çoğunda yıl sonuna kadar klinik öncesi aşamaları tamam hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedavisine yönelik oluşturulan KOVİD-19 Türkiye Platformu aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürüyor. 29 üniversite, 8 firmamız, 9 araştırma kurumunun yer aldığı çalışmalarda 17 farklı proje yürütülüyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Gen Mühendislik Biyoteknoloji Enstitüsü'nde kurulan laboratuvarda aşı ve ilaç çalışmaları sürdürülürken, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



"17 TANE AŞI VE İLAÇ PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu çok bazen kamuoyunda karıştırılan bir konu olabiliyor. İlaç ne işe yarıyor yani nedir, aşı nedir? Bazen bu ikisi birbirinin alternatifi olarak gözüküyor. İki çalışma eş zamanlı yürüyor. İlaçtan kastımız bu hastalıkla ne yazık ki buluşmuş ve bir tedavi aşamasında olan hastalarımıza vatandaşlarımıza yönelik. Aşı ise şuan bulaşmamış gelecekte hangi aşamada bulaşacağı bu birinci aşama, ikinci dalga, üçüncü dalga deniliyor. Yani dolayısıyla henüz bağışıklık kazanmamışsa kalıcı bir çözüm oluşturmak için kullanılan bir teknoloji. Yani dolayısıyla hem ilaç için hem de aşı için ihtiyacımız olan bir durum. İlaçla ilgili olarak daha önceki kamuoyuyla paylaşmış olduğumuz bilgilerde öncelikle 17 tane bizim aşı ve ilaçla ilgili projemiz yürütülüyor" dedi.



"HAZİRAN AYINDA BİR MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"

260'ın üzerinde araştırmacının gece-gündüz çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, "Bu 17 projede bizim 29 tane üniversitemiz, 8 tane firmamız, 9 tanede araştırma kurumumuz yer alıyor. 260'ın üzerinde de araştırmacı şuan bulunduğunuz yerler gibi gece-gündüz hafta sonları da dâhil bu süreçte en hızlı ve en etkin bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyorlar. İlaçla ilgili olarak şunu söylemiştik. İnşallah yaz aylarında bununla ilgili önemli bir aşamaya geleceğiz. Yani ilaç sunma noktasında. Bununla ilgili inşallah daha erkene de gerçekleştirme durumumuz var. Haziran ayında bununla ilgili kamuoyu ile bir müjdeyi paylaşmak isteyeceğiz, istiyoruz. Araştırmacılarımız bunun için çalışıyorlar. Bu platformdaki araştırmacılar" ifadelerini kullandı.



"8 FARKLI TEKNOLOJİ DE ÇALIŞILIYOR"

8 tane farklı teknoloji ile aşı geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Mandal, "İlaçta hem kimyasal hem de biyoteklojik olarak çalışıyoruz. Aşıda da 8 tane farklı teknoloji ile aşı geliştirme çalışması içerisindeyiz. Bunlar birbirinin tekrarı olan yöntemler, teknolojiler değil. Hepsi birbirinden farklı. Dolayısıyla bizim aşı noktasında tüm dünyada hangi tip yöntemlerle, teknolojilerle aşı geliştirilmeye çalışılıyorsa TÜBİTAK platformu altında, KOVİD-19 platformu altında gerçekleştirilen çalışmalar da tamamen dünyadakinin kesinlikle eksiği olan değil aynısı, hatta bazı alanlarda bazı kullandığımız teknolojilerde dünyaya da örnek olabilecek nitelikte. Yani sadece burada tabi ki bizim için en önemli olmazsa olmaz ihtiyaç gündem aşının bulunması. Ama aynı zamanda araştırmacılarımız bunun yanında gelecekte bunu patentlenebilecekleri şekilde yeni bir yöntemle de aşı geliştirmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.



"BİRİNDE HAYVAN DENEYLERİ AŞAMASINDAYIZ"

Çalışmaların birinde hayvan deneyleri aşamasına gelindiğinin altını çizen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Burada biz yıl sonunda klinik öncesi dediğimiz çok önemli bir aşamanın tamamlanmasını öngörmüştük. Bu takvimimizde aynen devam ediyoruz. 8 teknolojinin bazılarında da daha erken aşamada sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz. En azından birinde hayvan deneyleri aşamasındayız. Diğer iki teknoloji de yani aşı geliştirme teknolojisinde haftalar içerisinde yine hayvan deneyleri aşamasına geleceğiz. Dolayısıyla biz kamuoyunda paylaşmış olduğumuz, halkımızın, dinleyicilerimizin, Türk bilim insanları ve araştırmacılarının hem ilaç hem de aşı geliştirme noktasında Türkiye'nin yetkinlikleriyle bu işin yapılabileceğine, sadece takip eden değil, takip etme noktasında da gece-gündüz araştırmacılarımız çalışıyorlar. TÜBİTAK'ta bu sürecin koordinasyonunda katkı veriyor. Yoksa tüm araştırmaların tamamı TÜBİTAK'ta yapılmıyor. Bunun için de biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi 46 tane kurum, ki bunun içinde TÜBİTAK şuan içerisinde bulunduğumuz Gen Mühendislik Biyoteknoloji Enstitümüzde dahil olmak üzere araştırmacılarımızın da gerçekleştirdiği gerçekten övünç duyacağımız çalışmalar" dedi.

"Hayvan deneylerimiz devam ediyor"

Hayvan deneylerinin uzun bir süreç olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mandal, "Hayvan deneyleri çok uzun bir süreç. Ve değişik aşamalarda gerçekleşecek. O yüzden şuan için başarılı noktasında net bir ifade kullanmak doğru olmaz. Ama en azından başarısız noktasını söylemiyoruz. Yani bir sonraki aşamaya devam edecek şekilde hayvan deneylerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.