Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Önlemler geri gelecek mi? Kısıtlama olacak mı? |Video

Son dakika haberi... Son 3 günün koronavirüsün rakamlarında vaka sayıları gün geçtikçe artmaya başladı. Rakamların artmasıyla birlikte gözler bugün yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19’da açıklama yapacak. Gündem maddelerinde neler olacak? A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, detayları Ankara’dan aktardı. Önlemler geri gelecek mi? Kısıtlama olacak mı? Bu soruların cevabı merakla bekleniyor. Toplantının gündemi bu konular olacak.

Son 3 günün koronavirüsün rakamlarında vaka sayıları gün geçtikçe artmaya başladı. Rakamların artmasıyla birlikte gözler bugün yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19'da açıklama yapacak. Gündem maddelerinde neler olacak? A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, detayları Ankara'dan aktardı. Önlemler geri gelecek mi? Kısıtlama olacak mı? Bu soruların cevabı merakla bekleniyor. Toplantının gündemi bu konular olacak.