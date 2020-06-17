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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Önlemler geri gelecek mi? Kısıtlama olacak mı? |Video

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Giriş: 17.06.2020 12:11
Güncelleme:17.06.2020 12:19
Son dakika haberi... Son 3 günün koronavirüsün rakamlarında vaka sayıları gün geçtikçe artmaya başladı. Rakamların artmasıyla birlikte gözler bugün yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19’da açıklama yapacak. Gündem maddelerinde neler olacak? A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, detayları Ankara’dan aktardı. Önlemler geri gelecek mi? Kısıtlama olacak mı? Bu soruların cevabı merakla bekleniyor. Toplantının gündemi bu konular olacak.

Son 3 günün koronavirüsün rakamlarında vaka sayıları gün geçtikçe artmaya başladı. Rakamların artmasıyla birlikte gözler bugün yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19'da açıklama yapacak. Gündem maddelerinde neler olacak? A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, detayları Ankara'dan aktardı. Önlemler geri gelecek mi? Kısıtlama olacak mı? Bu soruların cevabı merakla bekleniyor. Toplantının gündemi bu konular olacak.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Salgın devam ediyor BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. HASAN TEZER: SALGIN DEVAM EDİYOR
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak KORONAVİRÜS BİLİM KURULU VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE TOPLANIYOR! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK
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