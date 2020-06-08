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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü İstanbul'daki ürküten görüntüleri yorumladı |Video

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Giriş: 08.06.2020 14:25
Güncelleme:08.06.2020 14:32
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, ATV canlı yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Özlü, İstanbul'da yasaksız ilk hafta sonunda yaşanan olumsuz görüntüleri değerlendirdi, açıklanan son verileri de yorumlayan Bilim Kurulu üyesi "artış yaşanması olağan" dedi. Öte yandan koronavirüsün en çok etkilediği 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sıkı tedbirlerin uygulanması nedeniyle gözü kulağı yeni düzenlemede olan vatandaşlara yönelik konuşan Özlü, kritik bir açıklama yaptı.

Kendilerine 65 yaş üstü vatandaşlardan mesajlar geldiğini ve söz konusu yaş grubunun sokağa çıkma talebi konusunda haklı bulduğunu söyleyen Özlü, yaşlıların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğunu söyledi.

Özlü "Rakamların etkisini gördükten sonra 65 yaş ve üstüne olumlu olarak yeni düzenleme gelebilir" dedi.

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