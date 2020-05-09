Son dakika: 9 Mayıs Cumartesi günü açıklanan koronavirüs verileri ne anlama geliyor? Salgın ne zaman sona erecek? |Video

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Mayıs Cumartesi korona virüs verilerini açıkladı. Açıklanana son verileye göre yeni vaka sayılarında düşüş devam ederken, vefat sayılarında düne oranlar artış gözlemlendi. Peki bugün açıklanan veriler ne anlama geliyor? Gaziantep Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Necmi İlhan ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber canlı yaynında değerledirdiler.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Mayıs Cumartesi korona virüs verilerini açıkladı. Açıklanana son verileye göre yeni vaka sayılarında düşüş devam ederken, vefat sayılarında düne oranlar artış gözlemlendi. Peki bugün açıklanan veriler ne anlama geliyor?

Gaziantep Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Necmi İlhan ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber canlı yaynında değerlendirdiler.

BU RAKAMLAR BÖYLE GİDERSE...

Bu rakamlar böyle giderse 19 Mayıs ile birlikte 4 gün sokağa çıkma yasağı olabilir diyen Prof. Necmi İlhan, Türkiye gerçekten şu anki geldiğimiz noktada dünya örnek oldu. Rakamların bir an önce 3 hatta 2 hanelere inmesi gerektiğini, vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini ve desteklerini sürdürmesi gerektiğini ifade etti. 11 Mayıs'ta AVM, berberler ve kuaförleri açılması konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İlhan, tedbirlere uyulmadığı ve günlük vaka sayılarının tekrardan 3 binin üzerine çıkması tedbirlerin bu kez artarak yeniden uygulamaya geçilebileceğini sürecin uzayacağını söyledi.

SALGIN TAM OLARAK KONTROL ALTINDA DEĞİL

Yaklaşık 2 haftadır rakamlardaki düşüşe dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Recep Öztürk, yeni vaka sayılarında inişe geçildiğini ifade etti. 11 Mayıs'ta başlayacak 'yeni normal' süreçte bahsedilen kurallara vatandaşların özenle uyması halinde rakamların giderek azalacağını söyledi. Önlemlere biraz daha özen gösterilirse Türkiye'de salgının bir iki ay içerisinde sonra erebileceğini açıkladı.

Öztürk, 11 Mayıs'ta 'yeni normal' sürece geçileceğini ve toplu taşıma kullanan vatandaşların maske ve hijyen kurallarına çok özen göstermeleri konusunda uyardı. Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra ellerimizi kesinlikle yüzümüze götürülmemesi gerektiğini söyledi.