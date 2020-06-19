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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Sabri Dal yakalandı |Video

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Giriş: 19.06.2020 11:21
Son dakika haebri... Şanlıurfa'da öldürülen Suruç ilçesi eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı. SON DAKİKA HABERİ: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, emniyet ve MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonla Şırnak'ta yakalandı.

KANLI EYLEMLERİN SORUMLUSUYDU

Şanlıurfa'da öldürülen Suruç ilçesi eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla şok operasyonla gözaltına alındı.
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