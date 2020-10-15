15 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Karabağ’da ateşkes bıçak sırtında! Cephe hattında son durum ne?

Son dakika: Karabağ’da ateşkes bıçak sırtında! Cephe hattında son durum ne?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2020 09:09
Güncelleme:15.10.2020 09:18
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etmesinin ardından sivil yerleşimlere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan’ın saldırılarına Azerbaycan sert karşılık veriyor. Karabağ’da 5 bin 500 kilometre kare alan işgalden kurtarıldı. Karabağ harekatında hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Karabağ’ın Terter kentinden son gelişmeleri aktardı.

İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etmesinin ardından sivil yerleşimlere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan sert karşılık veriyor. Karabağ'da 5 bin 500 kilometre kare alan işgalden kurtarıldı. Karabağ harekatında hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Karabağ'ın Terter kentinden son gelişmeleri aktardı.

8 İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan Ermenistana cephede göz açtırmıyor! AZERBAYCAN ERMENİSTAN'A CEPHEDE GÖZ AÇTIRMIYOR!

Cephe hattında son durum ne?
Cephe hattında son durum ne?
Işıklar yanıyor paylaşımına neden çok tepki geldi
"Işıklar yanıyor" paylaşımına neden çok tepki geldi
Engin Yıldırım’a eleştiri: Bu işin esprisi olmaz
Engin Yıldırım’a eleştiri: Bu işin esprisi olmaz
AYM iktidarı hizaya getirmek için kurulmadı
AYM iktidarı hizaya getirmek için kurulmadı
Engin Yıldırım istifa etmelidir
"Engin Yıldırım istifa etmelidir"
Mesut Hakkı Caşın darbe imasının zamanlamasını yorumladı
Mesut Hakkı Caşın darbe imasının zamanlamasını yorumladı
MSB: 5 PKK'lı öldürüldü
MSB: 5 PKK'lı öldürüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın karşısına geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın karşısına geçti
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Sincar'da PKK'ya ağır darbe
Sincar'da PKK'ya ağır darbe
Bakan Koca İstanbul Ankara ve İzmir'in verilerini açıkladı
Bakan Koca İstanbul Ankara ve İzmir'in verilerini açıkladı
Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı
Daha Fazla Video Göster