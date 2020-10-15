Son dakika: Karabağ’da ateşkes bıçak sırtında! Cephe hattında son durum ne?

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etmesinin ardından sivil yerleşimlere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan’ın saldırılarına Azerbaycan sert karşılık veriyor. Karabağ’da 5 bin 500 kilometre kare alan işgalden kurtarıldı. Karabağ harekatında hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Karabağ’ın Terter kentinden son gelişmeleri aktardı.

İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etmesinin ardından sivil yerleşimlere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan sert karşılık veriyor. Karabağ'da 5 bin 500 kilometre kare alan işgalden kurtarıldı. Karabağ harekatında hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Karabağ'ın Terter kentinden son gelişmeleri aktardı.

8 İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.