Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem | Başkan Erdoğan'dan AFAD Merkezi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş'ın yanısıra, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da binalar yıkıldı. AFAD Merkezi'ne giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 7.7'lik depremde 912 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti.

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