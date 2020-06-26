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AK Partili Özlem Zengin kendisi hakkında atılan tweetleri paylaştı: Bu zihniyet hiç bitmeyecek | Video

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Giriş: 26.06.2020 13:36
Güncelleme:26.06.2020 14:09
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te kadın cinayetleri nedeniyle HDP'lilerin AK Parti'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdiği sözlerin ardından özellikle sosyal medyadan gelen hakarete varan paylaşımlara tepki gösterdi. Özlem Zengin, "Dün gece Meclis'te kadın hakları konuşuluyor, benim söylediğim kadın dernekleri üzerinden terörü meşrulaştırmazsınız. Tabii bunun neticesinde olay nereye geliyor? Başörtüsü düşmanlığına. Dünden beri sosyal medyada başörtüsü üzerinden şahsıma saldırıyorlar. Bu zihniyet hiç bitmeyecek.” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM'de kadın cinayetleri nedeniyle HDP'lilerin AK Parti'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdiği sözlerin ardından özellikle sosyal medyadan gelen hakarete varan paylaşımlara tepki gösterdi.

Özlem Zengin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Meclis'te kadın hakları meselesi konuşulurken benim de bir ifadem "kadın dernekleri üzerinden terörü meşrulaştıramazsınız" olmuştu.

Bir tarafta kadın haklarından bahsediyorsunuz ama öbür tarafta kadınları terör örgütünün yüzü haline getiriyorsunuz. Ve devamında da kürsüden AK Parti'ye kadın cinayetlerinden tecavüzden suç ifsad ederek defalarca "tecavüzcü" diyerek aleni ağır hakaret ediyorsunuz, bir kadın Milletvekilimize "kes sesini" diye bağırıyorsunuz.

Tabi bu hakaretlerin karşısında susmamız mümkün değil. Bizatihi Kadın Dernekleri başımızın tacıdır. Fakat hiçbir Kadın veya Genç Derneğinin terörün zeminine tohum atmak için kullanılmasına da müsaade etmeyeceğiz.

"AK PARTİ İKTİDARIYLA HAKLARIMIZI ÖZGÜRCE YAŞAMAYA BAŞLAYABİLDİK"

Ve PKK'nın katlettiği kadınlarımızın isimleri tek tek aklımızda kazılıyken kadın meselesini en son konuşacak Parti "HDP"dir. Kadın hakları meselesinde kararlılıkla en fazla çalışan gayret gösteren de AK Partidir.

Evet bizler için AK Parti den önce "Kadın kelimesinin anlamı yoktu." Yaşam hakkı elinden alınmış, yüzde 71'i başörtülü olan kadınlar ancak AK Parti iktidarıyla haklarımızı özgürce yaşamaya başlayabildik.

Eğitim hakkımız sonuna kadar engellendiği gibi mesleğimizi yapmamız ya da seçilme hakkımız da elimizden alınmıştı . Kamusal alanlara dahi giremiyorduk. Durum böyle olunca "kadın kelimesinin adı yoktu" illa Meclis'te ayrıştırarak "başörtülü kadının adı yoktu" mu dememiz gerekiyor?

"ASIL ACI VERİCİ OLAN KARŞILAŞTIĞIMIZ NEFRET SUÇU"

Tabi bu ızdırabı yaşamayanların bunu anlamasını beklemiyoruz ama asıl acı verici olan karşılaştığımız "nefret suçu". Konunun dönüp dolaşıp başörtüsü düşmanlığına gelmesi.

Bu zihniyet hiç bitmeyecek. İsteniyor ki bir dönem elimizden alınan yaşam hakkını hiç hatırlatmayalım. Tarihten silinsin gitsin ki pırıl pırıl görünsün geçmişleri. Ama asla böyle olmayacak. Ne unutacağız ne de unutturacağız. Böyle olması gerektiğini yaşadığımız bu son olay bir kez daha gösterdi."

PAYLAŞIMLARI GÖSTERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sözleri nedeniyle sosyal medyadan gelen tepkileri paylaştı.

"NEFRET SUÇUNUN RESMİDİR"

Zengin, bu paylaşımların ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün gece Meclis'te kadın hakları konuşuluyor, benim söylediğim kadın dernekleri üzerinden terörü meşrulaştırmazsınız. Tabii bunun neticesinde olay nereye geliyor? Başörtüsü düşmanlığına. Dünden beri sosyal medyada başörtüsü üzerinden şahsıma saldırıyorlar. Bu zihniyet hiç bitmeyecek.

Twitter hesabından ise yaptığı paylaşımda "İster Köyde İster F-35 kokpitinde İster Okulda çarşıda evde İsterse Meclis'te Hilafsız Başörtüsü "Başörtüsüdür". Sadece bir gerçeğin tespiti üzerine yazılanlarsa 'Nefret Suçunun' resmidir. Ve 1000 yıl sürecek iddiasıyla bu suçu işleyen kafa mıh gibi aynı yerindedir" ifadelerini kullandı.

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