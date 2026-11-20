Washington'da İran'a yeni saldırı ihtimali gündemde! Gözler Trump, Putin ve Şi Cinping görüşmesinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı seçeneklerini değerlendirdiği belirtiliyor. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katıldığı öne sürülen zirvede İran konusunda somut bir karar alınmadığı ifade ediliyor. Washington'da yeni saldırı ihtimali gündemdeki yerini korurken Trump'ın karar vermek için acele etmediği aktarılıyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Ekber Karabağ aktardı.