26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Partili Çelik'ten Özlem Zengin'e yapılan saldırıya sert tepki: Faşist beyanlarıyla yüzleşip utanç duyacakları yerde

AK Partili Çelik'ten Özlem Zengin'e yapılan saldırıya sert tepki: Faşist beyanlarıyla yüzleşip utanç duyacakları yerde

, "Türkiye'deki mücadelemizin önemli bir parçası, 'kadının adı'nı faşizmin eleğinden geçen 'sıfatlar'dan kurtarma mücadelesidir. Geçmişi 'demokrasi hırsızlığı' ile dolu olanların grup başkanvekilimiz Sayın Özlem Zengin'e yaptıkları saldırıları kınıyorum. Tüm 'kadının adı'nı var kılmaya devam edeceğiz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL
AK PARTİ'DEN ÖZLEM ZENGİN'E YAPILAN SALDIRIYA SERT TEPKİ

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçmişte kadınların önemli bir kesiminin kamusal alanda yer edinmesinin, sadece sahip oldukları inanç ve kılık kıyafet yüzünden rejim meselesi haline getirenlerin bulunduğunu bildirdi. Cumhuriyetin, 1930'dan itibaren kadınların toplumsal hayatta daha etkin olmasına dönük bir dizi düzenlemeyi hayata geçirerek diğer devletlerden pozitif manada ayrıştığını belirten Çelik, "Ama bu fanatikler bu kazanımı ayrımcılığa kurban etmek için yıllarca zulüm örnekleri ortaya koydular. 1934 yılından başlamak üzere kadınlarımızın demokratik bir hak olarak siyasi hayatta seçme ve seçilme imkanını elde etmesi ile ülkemiz önemli bir kazanım elde etmişti. Ama fanatikler darbelerle, zulümlerle, üniversite kapılarını kapatarak kazanımları çalan bir düzen kurdular" dedi.

AK Partili Özlem Zengin kendisi hakkında atılan tweetleri paylaştı: Bu zihniyet hiç bitmeyecek | Video AK PARTİLİ ÖZLEM ZENGİN KENDİSİ HAKKINDA ATILAN TWEETLERİ PAYLAŞTI: BU ZİHNİYET HİÇ BİTMEYECEK | VİDEO

'ZENGİN'E YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ'
Çelik, 28 Şubat müdahalesinin kadınların toplumsal hayatta hukuki ve siyasi haklarını kullanması engelleyen fanatizmin çarpıcı bir örneği olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Faşizm milletin tüm haklarını ve tabii kadın haklarını da çaldı. O günlerde pek çok siyasetçi, gazeteci, bürokrat ve kamusal aktör bu faşizme destek verdi. Yazdıkları ve söyledikleri ortadadır. Onların faşizmi, kadınlara verdikleri sıfatlara göre adlarını yok saymaktı. Kadınlara verdikleri 'sıfat'lara göre kadınların 'ad'larını var ya da yok saymak bu tip faşizmin alametlerindedir. Bunlar demokrasi ve hukuk hırsızlarıdır. Demokrasi hırsızları pusuda bekliyor. Her vesileyle kafalarını çıkarıyorlar. Bu ülkenin insanlarını verdikleri 'sıfat'lara göre hak ve hürriyetler konusunda ayrıma tabi tutma siyasetlerini hala devam ettirmeye çalışıyorlar. İnsanımızın ve özellikle kadınların 'ad'ları, bunların verdiği 'sıfat'lardan kurtuldukça demokrasimiz güçlendi. Şimdi bu gerçek ifade edildiği zaman geçmişteki faşist beyanlarıyla yüzleşip utanç duyacakları yerde, saldırganlaşıyorlar. Türkiye'deki mücadelemizin önemli bir parçası, 'kadının adı'nı faşizmin eleğinden geçen 'sıfatlar'dan kurtarma mücadelesidir. Geçmişi 'demokrasi hırsızlığı' ile dolu olanların grup başkanvekilimiz Sayın Özlem Zengin'e yaptıkları saldırıları kınıyorum. Tüm 'kadının adı'nı var kılmaya devam edeceğiz."

AK Partili Özlem Zengin kendisi hakkında atılan tweetleri paylaştı: Bu zihniyet hiç bitmeyecek AK PARTİLİ ÖZLEM ZENGİN KENDİSİ HAKKINDA ATILAN TWEETLERİ PAYLAŞTI: BU ZİHNİYET HİÇ BİTMEYECEK

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA