Son dakika haberi...İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde yeni skandallar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce okul sahnesinde DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken gruplar bu kez de Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrasını yerleştirdi. Gerçekleşen bu skandal sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi skandal olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.