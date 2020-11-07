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Son dakika: İzmir’deki 6,6 büyüklüğündeki depremden yeni görüntü

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Giriş: 07.11.2020 11:24
Güncelleme:07.11.2020 11:36
Son dakika haberine göre… İzmir’de merkez üssü Seferihisar olan 6,6 şiddetindeki yıkıcı depremden yeni görüntüler ortaya çıktı. İzmir'de 30 Ekim Cuma günü yaşanan depremle ilgili güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçışları ekranlara yansıdı.

İzmir, geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra 6,6 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem sonrası çöken binalarda yüzden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken binden fazla vatandaşımız ise yaralandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem anına ait yeni görüntüler paylaştı. Belediyenin şehrin ana arterlerinde bulunan kameralarına yansıyan görüntülerinde vatandaşların yaşadığı korku ve panik ile görülüyor.

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