Son dakika haberi... İzmir Gaziemir Belediyesinde CHP’li Belediye Başkanı Halil Arda’nın çalışanın sosyal denge tazminatlarını keserek maaşlarını düşürdüğü iddia ediliyor. Memurların sosyal denge tazminatı neden kesildi? Eyleme katıldıkları için de memurların yaz izinleri de iptal edildi.

İzmir Gaziemir Belediyesinde CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda'nın çalışanın sosyal denge tazminatlarını keserek maaşlarını düşürdüğü iddia ediliyor. Memurların sosyal denge tazminatı neden kesildi? Eyleme katıldıkları için de memurların yaz izinleri de iptal edildi.

Tüm Yerel Sen 2 nolu sendika başkanı Özgür Işık, "Yaklaşık 9 ay bu ödemeyi yaptı. 9 ay sonra tek taraflı olarak feshetti. Yaklaşık 2 bin TL civarında memur arkadaşların kaybı oldu." ifadelerini kullandı.

Eyleme katıldıkları için de memurların yaz izinleri iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda, ilçede şok etkisi yaratan bir 'çarka' imza atmıştı. Arda, Temmuz 2019'da memurlara toplu sözleşme ile verdiği zammı baskıyla geri aldı. Arda, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun bir kararını gerekçe göstererek, memurlara 3 bin lira civarında ödediği 'sosyal denge' tazminatını bin 100 liraya düşürdü.