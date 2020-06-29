29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İzmir Gaziemir Belediyesi’nde maaş tartışması! CHP’li Belediye Başkanı Halil Arda çalışanların sosyal denge tazminatlarını kesti |Video

Son dakika: İzmir Gaziemir Belediyesi’nde maaş tartışması! CHP’li Belediye Başkanı Halil Arda çalışanların sosyal denge tazminatlarını kesti |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2020 15:34
Güncelleme:29.06.2020 15:40
Son dakika haberi... İzmir Gaziemir Belediyesinde CHP’li Belediye Başkanı Halil Arda’nın çalışanın sosyal denge tazminatlarını keserek maaşlarını düşürdüğü iddia ediliyor. Memurların sosyal denge tazminatı neden kesildi? Eyleme katıldıkları için de memurların yaz izinleri de iptal edildi.

İzmir Gaziemir Belediyesinde CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda'nın çalışanın sosyal denge tazminatlarını keserek maaşlarını düşürdüğü iddia ediliyor. Memurların sosyal denge tazminatı neden kesildi? Eyleme katıldıkları için de memurların yaz izinleri de iptal edildi.

Tüm Yerel Sen 2 nolu sendika başkanı Özgür Işık, "Yaklaşık 9 ay bu ödemeyi yaptı. 9 ay sonra tek taraflı olarak feshetti. Yaklaşık 2 bin TL civarında memur arkadaşların kaybı oldu." ifadelerini kullandı.

Eyleme katıldıkları için de memurların yaz izinleri iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda, ilçede şok etkisi yaratan bir 'çarka' imza atmıştı. Arda, Temmuz 2019'da memurlara toplu sözleşme ile verdiği zammı baskıyla geri aldı. Arda, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun bir kararını gerekçe göstererek, memurlara 3 bin lira civarında ödediği 'sosyal denge' tazminatını bin 100 liraya düşürdü.

CHPli Gaziemir Belediyesi törenle verdiği denge tazminatını baskıyla geri aldı CHP'Lİ GAZİEMİR BELEDİYESİ TÖRENLE VERDİĞİ DENGE TAZMİNATINI BASKIYLA GERİ ALDI

CHP'li Belediyede çalışanlara mobbing
CHP'li Belediyede çalışanlara mobbing
FETÖ'nün illegal dershane yapılanması çökertildi
FETÖ'nün illegal dershane yapılanması çökertildi
Akdeniz'de sıcak gelişme! Türk ve İtalyan savaş gemileri...
Akdeniz'de sıcak gelişme! Türk ve İtalyan savaş gemileri...
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye'nin bağışıklık oranını açıkladı!
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye'nin bağışıklık oranını açıkladı!
CHP'de sular ısınıyor! Kurultay mahkemelik olabilir
CHP'de sular ısınıyor! Kurultay mahkemelik olabilir
Baro teklifi ne zaman Meclis'e gelecek?
Baro teklifi ne zaman Meclis'e gelecek?
İmamoğlu, 1 yıldır o paraların hesabını veremedi
İmamoğlu, 1 yıldır o paraların hesabını veremedi
FETÖ'cüleri masum göstermek isteyenlere uyarı
FETÖ'cüleri masum göstermek isteyenlere uyarı
HDP ve PKK'ya şok!
HDP ve PKK'ya şok!
CHP'de LGBTİ işgali | Destek nereden geliyor?
CHP'de "LGBTİ işgali" | Destek nereden geliyor?
İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Emniyet peşlerinde
İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Emniyet peşlerinde
Çevre Bakanlığı incelemelere başladı
Çevre Bakanlığı incelemelere başladı
Daha Fazla Video Göster