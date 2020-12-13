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SON DAKİKA | İstihbarat raporları açıklandı! İşte Ermenistan Yunanistan FETÖ ve PKK'nın işbirliği...

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Giriş: 13.12.2020 15:15
Güncelleme:13.12.2020 16:26
Son dakika haberleri... Azerbaycan'ın hazırladığı istihbarat raporunun detayları belli oldu. Raporda Ermenistan, Yunanistan, FEtÖ ve PKK işbirliğini gözler önüne seren belgeler var. Raporun detaylarını A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'da yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını canlı yayında anlattı.

TÜRK BARIŞ GÜCÜ KUVVETLERİ KARABAĞ'DA GÖREVE BAŞLIYOR

Ulak, Ermenistan'ın güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan güçlerine saldırı düzenlediğini ifade etti. Bu hain saldırıda 4 Azerbaycan askeri şehit düştü. Rus Barış Gücü Kuvvetleri yaşanan bu terör saldırısı sonrası ateşkesin ilk kez ihlal edildiğini duyurarak Ermenistan'ı uyardı. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ise hain saldırı sonrası sert bir açıklama yaparak 'Ermeni saldırganlığı bölgede devam ederse, Ermenileri bölgede tamamen yok ederiz' dedi. Türk Barış Gücü Kuvvetleri ise yarın (14 Aralık 2020) görevine başlayacak ve Rus Barış Gücü Kuvvetleriyle birlikte bölgede ateşkesin devam etmesi konusunda görev yapacak.

Azerbaycan istihabarat raporlarındaki detayları anlatan Kerim Ulak,

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