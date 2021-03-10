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Son dakika: İstanbul'un rengi kırmızıya döner mi? A Haber ekipleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile sahaya indi

A Haber
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Giriş: 10.03.2021 14:40
Güncelleme:10.03.2021 15:01
Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritası 1 haftada nasıl ve neden değişti? İstanbul’un rengi kırmızıya mı maviye mi dönecek? Kovid-19'la mücadelede nerede hata yapıyoruz? A Haber muhabiri Tuğba Kezer, Bilim urulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile birlikte sahaya indi. Ümraniye Alemdağ caddesinde vatandaşların önlemlere uyup uymadığı gözlemlendi. Öztürk, "Gözlemiş olduk üzüldüm doğrusu bu kadar beklemiyordum şahsen. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hepimiz için önemli" dedi.

Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritası 1 haftada nasıl ve neden değişti? İstanbul'un rengi kırmızıya mı maviye mi dönecek? Kovid-19'la mücadelede nerede hata yapıyoruz? A Haber muhabiri Tuğba Kezer, Bilim urulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile birlikte sahaya indi. Ümraniye Alemdağ caddesinde vatandaşların önlemlere uyup uymadığı gözlemlendi. Öztürk, "Gözlemiş olduk üzüldüm doğrusu bu kadar beklemiyordum şahsen. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hepimiz için önemli" dedi.

İstanbul kırmızıya döner mi? İSTANBUL KIRMIZIYA DÖNER Mİ?

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