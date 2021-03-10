Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritası 1 haftada nasıl ve neden değişti? İstanbul’un rengi kırmızıya mı maviye mi dönecek? Kovid-19'la mücadelede nerede hata yapıyoruz? A Haber muhabiri Tuğba Kezer, Bilim urulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile birlikte sahaya indi. Ümraniye Alemdağ caddesinde vatandaşların önlemlere uyup uymadığı gözlemlendi. Öztürk, "Gözlemiş olduk üzüldüm doğrusu bu kadar beklemiyordum şahsen. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hepimiz için önemli" dedi.

Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritası 1 haftada nasıl ve neden değişti? İstanbul'un rengi kırmızıya mı maviye mi dönecek? Kovid-19'la mücadelede nerede hata yapıyoruz? A Haber muhabiri Tuğba Kezer, Bilim urulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile birlikte sahaya indi. Ümraniye Alemdağ caddesinde vatandaşların önlemlere uyup uymadığı gözlemlendi. Öztürk, "Gözlemiş olduk üzüldüm doğrusu bu kadar beklemiyordum şahsen. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hepimiz için önemli" dedi.