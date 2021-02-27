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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması!

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Giriş: 27.02.2021 11:19
Güncelleme:27.02.2021 11:22
İstanbul Valiliği'nden Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.
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İstanbul Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması!
İstanbul Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması!
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