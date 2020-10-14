Son dakika haberi... Dün gece saatlerinden itibaren tartışılan AYM üyesi Engin Yıldırım “Işıklar yanıyor” notuyla yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaştı. Eski Türkiye günlerinde Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor mesajlarına benzerliği ön plana çıktı. Işık metaforuyla ilgili peş peşe tepkiler geldi. AYM üyesinin darbe imalı mesajı ne anlama geliyor? Neden böyle bir paylaşım yapıldı? “Işık” mesajının perde arkasında ne var? Zamanlaması neye işaret? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Dün gece saatlerinden itibaren tartışılan AYM üyesi Engin Yıldırım "Işıklar yanıyor" notuyla yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaştı. Eski Türkiye günlerinde Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor mesajlarına benzerliği ön plana çıktı. Işık metaforuyla ilgili peş peşe tepkiler geldi. AYM üyesinin darbe imalı mesajı ne anlama geliyor? Neden böyle bir paylaşım yapıldı? "Işık" mesajının perde arkasında ne var? Zamanlaması neye işaret? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.