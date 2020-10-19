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Son dakika: İşgalci Ermenistan okulu vurdu! Terter gece boyunca bombardımana tutuldu

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Giriş: 19.10.2020 14:20
Güncelleme:19.10.2020 14:26
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ikinci ateşkesi de bozarak siviller hedef almayı sürdürdü. Ateşkes ihlalinde ısrar eden Ermenistan Terter'i gece boyunca bombardımana tuttu ve bir okulu harabeye çevirdi. A Haber ekibi o okulu görüntüledi. Detayları A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ikinci ateşkesi de bozarak siviller hedef almayı sürdürdü. Ateşkes ihlalinde ısrar eden Ermenistan Terter'i gece boyunca bombardımana tuttu ve bir okulu harabeye çevirdi. A Haber ekibi o okulu görüntüledi. Detayları A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Son dakika: İşgalci Ermenistan okulu vurdu! Terter gece boyunca bombardımana tutuldu SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN OKULU VURDU! TERTER GECE BOYUNCA BOMBARDIMANA TUTULDU

Son dakika: Azerbaycanda cephe hattında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak bölgeden aktardı! İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara SON DAKİKA: AZERBAYCAN'DA CEPHE HATTINDA SON DURUM NE? A HABER EKİPLERİ SICAK BÖLGEDEN AKTARDI! İŞTE SALDIRILARIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN MANZARA
Son dakika: İşgalci Ermenistanın sivilleri hedef aldığı Terterde sözün bittiği an! Evi yıkılan 15 yaşındaki Terane İsmailli: Ermenilerin bize karşı yaptığı soykırımı düşünüyorum SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI TERTER'DE SÖZÜN BİTTİĞİ AN! EVİ YIKILAN 15 YAŞINDAKİ TERANE İSMAİLLİ: ERMENİLERİN BİZE KARŞI YAPTIĞI SOYKIRIMI DÜŞÜNÜYORUM
Son dakika: Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Ateşkes sürdürülebilir olacak mı? Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva A Habere konuştu SON DAKİKA: ERMENİSTAN YİNE ATEŞKESİ İHLAL ETTİ! ATEŞKES SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK MI? AZERBAYCAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU NARMİNA MUSTAFAYEVA A HABER'E KONUŞTU
Son dakika: Ermenistan ateşkese neden uymuyor? A Haberde flaş açıklamalar: BM Güvenlik Konseyinin önlem alması gerekir SON DAKİKA: ERMENİSTAN ATEŞKESE NEDEN UYMUYOR? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN ÖNLEM ALMASI GEREKİR
Son dakika: Ermenistan yine ateşkesi bozdu! A Haberde flaş açıklamalar: Ermenistan artık Azerbaycan’ın devlet sınırlarını hedef almaya başladı SON DAKİKA: ERMENİSTAN YİNE ATEŞKESİ BOZDU! A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: ERMENİSTAN ARTIK AZERBAYCAN'IN DEVLET SINIRLARINI HEDEF ALMAYA BAŞLADI

İşgalci Ermenistan okulu vurdu!
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