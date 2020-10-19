Son dakika: İşgalci Ermenistan okulu vurdu! Terter gece boyunca bombardımana tutuldu

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ikinci ateşkesi de bozarak siviller hedef almayı sürdürdü. Ateşkes ihlalinde ısrar eden Ermenistan Terter'i gece boyunca bombardımana tuttu ve bir okulu harabeye çevirdi. A Haber ekibi o okulu görüntüledi. Detayları A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 14:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL