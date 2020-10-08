Son dakika: İşgalci Ermenistan bir sivili daha şehit etti! Gence dahil 6 kente füzeli saldırı

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan askerleri Gence dahil 6 kente daha füzeli saldırı düzenledi. Sivilleri hedef alan saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları Berde kentinden aktardı. Ulak, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'ı bırakıp kaçtıkları kendi silahlarıyla vurduğunu anlattı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan askerleri Gence dahil 6 kente daha füzeli saldırı düzenledi. Sivilleri hedef alan saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları Berde kentinden aktardı. Ulak, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'ı bırakıp kaçtıkları kendi silahlarıyla vurduğunu anlattı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekâtın 11. gününde ilerleyiş sürdü. Dün Ermenistan'ın ağır kayıplar verdiği cephede yaşananlar şöyle:



25 KM DERİNLİĞE İNİLDİ: Dağlık Karabağ'da 25 kilometre derine inmeyi başaran Azerbaycan ordusu, bugüne kadar 27 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu imha edildi.



PANİKLE KENDİ TANKLARINI VURDULAR: Ciddi mühimmat ve yakıt temini sorunlarıyla karşılaşan Ermenistan birlikleri irtibat kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait bir tankın arkasındaki 3 tank tarafından panikle düşmandan kaçarken vurulduğunu duyurdu. Ermenistan 1. Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariki ve yakıt sorunları yaşayınca askeri noktayı bırakıp kaçtı.



250 TANK İMHA EDİLDİ: Azerbaycan Savunma Bakanlığı "10 günde, Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracı, 270 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, 150 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi imha edildi" açıklaması yaptı.



TABELALARA AZERBAYCAN BAYRAĞI: Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntüleri paylaşıldı. İşgalden kurtarılan Hadrout'ta yol tabelalarına Azerbaycan bayrağı yapıştırıldı.



PAŞİNYAN'IN TAVİZ ÇARKI: Cephede alınan ağır kayıplar karşısında geri adım atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduklarını söyledi ancak Bakü'nün de taviz vermesi gerektiğini öne sürdü.