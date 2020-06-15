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Son dakika: İran ve Türkiye arasında sınırlar açıldı uçuşlar başlıyor! İşte uçuşların başlayacağı tarih |Video

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Giriş: 15.06.2020 13:55
Güncelleme:15.06.2020 13:55
Son dakika haberi; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri ele aldık, salgın sırasında gösterdiğimiz dayanışmayı devam ettirmemiz gerekiyor" deyip ekledi: "Özellikle, sınırlarda geçişleri sağlamaya başladık, sınırları açtık. Yolcular için çalışmaya devam edeceğiz. Uçuşların 1 Ağustos itibariyle başlaması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le bir araya geldi.

bakan, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri ele aldık, salgın sırasında gösterdiğimiz dayanışmayı devam ettirmemiz gerekiyor" deyip ekledi: "Özellikle, sınırlarda geçişleri sağlamaya başladık, sınırları açtık. Yolcular için çalışmaya devam edeceğiz. Uçuşların 1 Ağustos itibariyle başlaması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

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