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Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Son dakika haberi... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.