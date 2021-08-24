Son dakika: İngiliz Bakan Ben Wallace The Times'ın haberini yalanladı

Son dakika haberleri... İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, BBC'nin haberi sonrası CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu için kullandığı 'iltica merkezi' iddialarını yalanladı. Wallace, "Göçmen merkezi haberinin hiçbir temeli yok" ifadelerini kullandı.

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