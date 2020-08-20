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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması: Spekülasyonlara kulak asmayın

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Giriş: 20.08.2020 13:52
Güncelleme:20.08.2020 14:39
Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde haberinden sonra Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Altun'un Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."

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