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28.10.2019

Son dakika: İkinci yargı paketinde hangi düzenlemeler var? Af ne zaman çıkacak? Af yasası son durum

Gözler ikinci yargı paketinde… Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi. Ceza infaz sistemine ilişkin değişiklik yolda. Pakette terör, cinsel suçlar uyuşturucu ticareti ve mükerrer suçlar kapsam dışı tutulacak. Denetimli serbestlikte de değişiklik söz konusu olacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘Şartlı Ceza İndirimi’ kanun teklifinin yasalaşması halinde toplamda 129 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı. İkinci yargı reformuyla ilgili detaylar haberimizde…

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından, infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yaklaşık 30 maddelik ikinci paketin, Meclis takvimine göre Kasım veya 2020 yılı ocak ayında TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında. Erdoğan'ın onay vermesi halinde, 30 maddelik ikinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak. Pakette, infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemeler yer alacak. Terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, infaz indirimi kapsamı dışında kalacak.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan taslak infaz metnine göre infaz kısalacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak. İnfaz süresi, suçun şekline göre kısalacak. İnfazın değil, cezanın yarısı olacak şekilde düzenleme yapılacak.

YAŞLILAR VE KADINLARA EVDE İNFAZ

İkinci yargı paketinde 75 yaş ve üstünde olanlara evde infaz düşünülürken, kadınlara aldıkları hapis cezasına göre evde infaz verilmesi öngörülüyor. Ayrıca hamile kadınlar için de suçun bir yıl ertelenmesi öngörülüyor. Denetimli serbestlik, yeni yargı paketinde yeniden düzenleniyor. Kademeli olarak düşünülen denetimli serbestlikle ilgili üç alternatifli öneri tartışılıyor.

NAFAKA DÜZENLEMESİ DE İNFAZ PAKETİNDE

Öte yandan, nafaka düzenlemesinin de ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar nafaka verilmesi öngörülüyor.

Paketin, Kasım ayı ya da 2020'nin Ocak ayında Meclis takvimine göre TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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