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20.02.2020
Son dakika: İdlib'de askeri harekat başladı! Ilımlı askeri muhalifler harekete geçti |Video
Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde ılımlı askeri muhalifler harekete geçti. Anadolu Ajansı askeri hareketliliği "Ilımlı askeri muhalifler güneyde operasyona başladı" diyerek haberi duyurdu.
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