İdlib için diploması trafiği! Bölgede son durum ne? Uzman isim Coşkun Başbuğ değerlendirdi

Türkiye, insanlık dramının yaşandığı İdlib için diplomasi trafiğini aralıksız olarak sürdürüyor. Türk ve Rus heyetlerinin İdlib için Moskova'da yaptığı görüşmeler ikinci gününde sürüyor. Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova'da görüşmeler yapmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ son durumu ve bölgede yaşananları A Haber izleyicileri için değerlendirdi.