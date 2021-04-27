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SON DAKİKA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ: İçişleri’nden ‘’tam kapanma’’ genelgesi
SON DAKİKA GÜNDEM HABERLERİ... Kabine sonrası Başkan Erdoğan, Covid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde "tam kapanma"ya geçileceğini duyurdu. Bu kritik karar sonrası alınan kararlara dair İçişleri Bakanlığından "29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma" genelgesi yayımlandı. İşte detaylar... .