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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kadına yönelik şiddet paylaşımı

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Giriş: 21.03.2021 11:31
Güncelleme:21.03.2021 11:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadın cinayetleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, mesajında "Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak." ifadelerini kullandı.
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