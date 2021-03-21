Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kadına yönelik şiddet paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadın cinayetleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, mesajında "Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak." ifadelerini kullandı.

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