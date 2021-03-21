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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kadına yönelik şiddet paylaşımı Giriş: 21.03.2021 11:31 Güncelleme:21.03.2021 11:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadın cinayetleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, mesajında "Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak." ifadelerini kullandı. DİĞER