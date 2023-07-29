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Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta teröristlere ağır darbe: 5 PKK'lı daha sarı poşette

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Giriş: 29.07.2023 12:14
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak Uludere’de gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı..
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Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak’ta teröristlere ağır darbe: 5 PKK’lı daha sarı poşette
Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta teröristlere ağır darbe: 5 PKK'lı daha sarı poşette
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