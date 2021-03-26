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Son dakika: Hrant Dink davasında karar! Karar ne anlama geliyor? Canlı yayında değerlendirdiler

A Haber
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Giriş: 26.03.2021 12:17
Güncelleme:26.03.2021 12:28
Son dakika haberi... Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, "Kararı açıklamadan önce vicdani olarak kanaat getirdik" diyerek cezaları okumaya başladı. Buna göre; Fox Haber Müdürü Ercan Gün'e "FETÖ üyeliğinden" 10 yıl hapis cezası verildi. Hasan Durmuşoğlu, "Adam öldürmeye iştirak" suçundan 12,5 yıl, Bekir Yokuş, "Başkasını aracı olarak kullanarak adam öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. Hukukçu Yasin Şamlı ve Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şamlı, "Bu cinayetin organize cinayet olduğu bugün net bir şekilde ortaya çıktı" dedi.
Hrant Dink davasında flaş gelişme! HRANT DİNK DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
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