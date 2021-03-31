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Son dakika: HDP'ye kapatma davasında ilk inceleme bugün! AYM'de süreç nasıl işleyecek? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 31.03.2021 11:55
Güncelleme:31.03.2021 12:10
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi HDP ile ilgili kapatma davasınında bugün ilk incelemeyi yapıyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Avukat Yasin Şamlı A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şamlı, "Süreç normal bir şekilde devam ediyor" dedi.
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