Son dakika: HDP'ye kapatma davasında ilk inceleme bugün! AYM'de süreç nasıl işleyecek? A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi HDP ile ilgili kapatma davasınında bugün ilk incelemeyi yapıyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Avukat Yasin Şamlı A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şamlı, "Süreç normal bir şekilde devam ediyor" dedi.

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