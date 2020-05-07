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Son dakika: HDP'nin Türkiye aleyhinde yaptığı kara propagandaya vatandaşlardan tokat gibi yanıt |Video

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07.05.2020
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan yabancı bir basın kuruluşuna verdiği röportajda Türkiye'ye yönelik bir kara propagandaya imza attı. Kaplan o mülakatta pandemi ile mücadele sürecinde 'Kürt vatandaşlara ayrımcılık yapıldığı' iftirasını attı. Kaplan'a ise tokat gibi yanıt Kürt vatandaşlardan geldi.

HDP'li Salim Kaplan Türkiye aleyhine karalama kampanyasına imza attı.

HDP Başkan Yardımcısı Kaplan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine verdiği mülakatta asılsız iddialara yer verdi.

HDP'li isim Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki sağlık merkezlerinin koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldığına yönelik asılsız sözler sarf etti.

Kaplan dış basına yaptığı açıklamada Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede Kürtlere ayrımcılık uyguladığını iddia etti. Bu durum bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

"KÜRTLER AÇISINDAN ASIL VİRÜS HDP"

Devletin yaptığı yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren bir vatandaş "Diyarbakır'da yaşayan Kürtler olarak hükümetimizin yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz. Batman Gerçüş'te hasta olan bir vatandaşımıza özel uçak göndererek o vatandaşa sahip çıktığına şahidiz. Şu anda HDP'nin yaptığı kirli bir siyasettir. Asıl Kürtler açısından en büyük tehdit korona virüsü değil HDP'dir" diyerek HDP'li Salim Kaplan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

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