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Son dakika: HDP'li Semra Güzel yakalandı

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Giriş: 02.09.2022 20:02
Güncelleme:02.09.2022 20:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilliği düşürülen ve firari olan HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, paylaşımında, "Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı. Gelişme sonrası A Haber'de değerlendirmelerde bulunana Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Türk istihbaratının başarısına ve kaçış güzergahının FETÖ ile aynı olmasına dikkat çekti. Güzel'in tanınmamak için lacivert bir gözlük ve kızıl bir peruk taktığı ortaya çıktı.
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