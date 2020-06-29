Son dakika: HDP'den CHP ve İyi Parti'ye ittifak çıkışı |Video

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan yeni ittifak açıklaması geldi. "Örtülü ittifaklara kapalıyız" diyerek CHP ve İyi Parti'ye mesaj gönderen Buldan, CHP ve İyi Parti'deki eleştirilere rağmen ittifaklarının büyüyeceğini ileri sürdü. Yeni hedeflerini ise genel seçimler olarak açıkladı.

Önce ''gizli ittifak''a kapıları kapatan daha sonra da ''yanlış anlaşıldım'' diyerek çark eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan yeni ittifak açıklaması geldi.

İSTANBUL'DA YAPILAN SEÇİM İTTİFAKINI HATIRLATTI

CHP ve İyi Parti ile istanbul'da yapılan işbirliğini hatırlatan Buldan, hedeflerinin ilk genel seçimler olduğunun mesajını verdi.

'İttifakımız büyüyecek ve gelişecek" dedi.

Bir internet sitesine 31 Mart yerel seçimelerine ilişkin tespitlerde bulunan Buldan, yeni hedeflerinin Türkiye geneli olduğunu açıkladı.

İstanbul seçimlerinin muhalefet için dönüm noktası olduğunu savundu.

HDP'li Buldan ''kapımız herkese açık'' diyerek, muhalefete ittifak çağrısını yineledi.