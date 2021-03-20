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Son dakika: HDP için kritik süreç başladı! Kapatma davasında AYM adımı

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Giriş: 20.03.2021 09:13
Güncelleme:20.03.2021 10:13
Son dakika haberine göre HDP'nin kapatma davasında yüksek yargı makamları süreci resmen başlattı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada bir raportör görevlendirdi. Buna göre 2 hafta içerisinde HDP'nin kapatma davasına ilişkin süreç netleşmiş olacak. İşte kapatma davasındaki sürecin adım adım işleyeceği aşamalar...
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