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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı | Video

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Giriş: 24.05.2020 15:17
Güncelleme:24.05.2020 15:26
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından dikkat çeken bir videolu Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hep beraber, sağlıkla ve muhabbetle yeni bayramlarda birlikte olmak dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun." dedi.
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