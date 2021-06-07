- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Hayvan hakları yasası tamam! İşte madde madde tarihi düzenleme
Son dakika haberi... AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Yasası'nda sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirilecek olan AK Parti MYK toplantısında taslak çalışmasına son şekli verilecek. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.