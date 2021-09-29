29 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye A Haber'de: İsrail’in ABD desteğiyle yaptıkları başarıya ulaşamayacak
Son dakika haberi... İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nasıl durdurulacak? ABD'nin "iki devletli çözüm" önerisine hamas nasıl bakıyor? Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Haniye, "İsrailli yerleşimcilerin ve İsrail hükümetinin yaptığı özellikle ABD'nin desteğiyle yaptıkları hiçbir başarıya ulaşamayacak." ifadelerini kullandı.