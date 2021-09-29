29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye A Haber'de: İsrail’in ABD desteğiyle yaptıkları başarıya ulaşamayacak

Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye A Haber'de: İsrail’in ABD desteğiyle yaptıkları başarıya ulaşamayacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2021 14:38
Güncelleme:29.09.2021 14:39
Son dakika haberi... İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nasıl durdurulacak? ABD'nin "iki devletli çözüm" önerisine hamas nasıl bakıyor? Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Haniye, "İsrailli yerleşimcilerin ve İsrail hükümetinin yaptığı özellikle ABD'nin desteğiyle yaptıkları hiçbir başarıya ulaşamayacak." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marka ve gramaj aynı, fiyatlar farklı | A Haber marketlerdeki fiyatları karşılaştırıyor
Marka ve gramaj aynı, fiyatlar farklı | A Haber marketlerdeki fiyatları karşılaştırıyor
Esad rejimi sivilleri hedef alıyor
Esad rejimi sivilleri hedef alıyor
CHP’li Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor
CHP'li Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşmelerini sürdürüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşmelerini sürdürüyor
Hamas lideri A Haber’de
Hamas lideri A Haber'de
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşüyor
Başkan Erdoğan Soçi’de
Başkan Erdoğan Soçi'de
Soçi’de kritik zirve
Soçi'de kritik zirve
MİT’ten PKK’ya ağır bir darbe daha
MİT'ten PKK'ya ağır bir darbe daha
İBB yönetiminin hedefinde taksiciler var!
İBB yönetiminin hedefinde taksiciler var!
Yakaladıkları mültecilerin kafalarına çekiçle vurup denize attılar
Yakaladıkları mültecilerin kafalarına çekiçle vurup denize attılar
Soçi’de Erdoğan - Putin görüşmesi
Soçi'de Erdoğan - Putin görüşmesi
Daha Fazla Video Göster