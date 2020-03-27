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Başkan Erdoğan video konferans üzerinden kabine üyeleriyle görüştü! İşte görüntüler |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Başkan Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı.
Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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