Ürküten koronavirüs iddiası: ABD finanse etti Çin laboratuvarda üretti |Video

Ölümcül koronaivirüs Vuhan’daki bir laboratuvarda mı üretildi? Salgının kaynağını tespit etmek için çalışmalar sürüyor. Kovid-19’un Vuhan’da yarasalar üzerinde çalışmalar yapılan bir laboratuvarından tüm dünyaya yayıldığı öngörülüyor. FOX News’ün haberine göre son veriler Çinli bilim insanlarının Vuhan laboratuvarında klinik deneyler yaptığını ortaya koydu. Üstelik Amerika tarafından finanse edilen bu deneylerin yarasalar ve fareler üzerinde yapıldığı ortaya çıktı. Washington tarafından açıklanan resmi belgelerde Vuhan’da yapılan yarasa deneylerini 3.7 milyon dolar fare beyni üzerinde yapılan deneylere ise 3.4 milyon dolar kaynak sağlandığı görülüyor.