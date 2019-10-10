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10.10.2019
Son dakika haberi: Teröristler silahlarını bırakıp kaçtı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı operasyon 2. gününde devam ediyor. Operasyonda dört köy terör örgütü YPG/PKK unsurlarından temizlendi. Teröristlerin silahlarını bırakıp kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. Kontrol altına alınan köylerden mühimmatlar ele geçirildi. İşte terör örgütlerinin bırakıp kaçtığı silahlar…
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.
Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.
Suriye Milli Ordusu mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.
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