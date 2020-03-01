Son dakika haberi... Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe gözaltına alındı! Ofiste arama yapıldı |Video

Son dakika haberi... Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe., İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltının ardından, Sputnik Türkiye'nin ofisinde başsavcılık kararıyla arama yapıldı.

Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe., İstanbul'da gözaltına alındı.

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

SPUTNİK TÜRKİYE GENEL YAYIN MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi ile "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunu düzenleyen 302. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gönderilen talimat yazısı üzerine harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Boztepe'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, arama ve el koyma kararı doğrultusunda Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinde arama yapıyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İŞTE PROTESTOYA NEDEN OLAN O HABER

Rus ajansı Sputnik International, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim şahsi meselem" dediği Hatay için "çalıntı bölge" diye bahsetti. Söz konusu haber, "'Çalıntı bölge' 80 yıl önce Suriye sınırında olan bölge Fransa tarafından Türkiye'ye neden verildi" başlığıyla verilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile doğrudan bir kavga verdiği belirtildi.

Haberde, "kavganın" Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştiği, bu bölgenin de Hatay'ın hemen yakınında olduğu belirtildi. Sputnik International, "kavganın" 1939'da referandumla Türkiye'ye katılan Hatay'ın sınırında gerçekleştiği, bölgedeki çatışmalardan dolayı yeni bir mülteci akınının Hatay'a dayandığı ifade edildi.

3 SPUTNİK ÇALIŞANI GÖZALTINDA

İHA'nın haberine göre, Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.