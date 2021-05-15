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SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 15 Mayıs 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

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Giriş: 15.05.2021 20:09
Güncelleme:15.05.2021 20:36
Son dakika | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 15 Mayıs 2021 tarihine ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de son 24 saate 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862, vefat sayısı 44 bin 537 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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