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28.11.2019

Son dakika haberi: Muharrem İnce sustu mu susturuldu mu? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar...

CHP'de çete tartışmaları sürerken, Muharrem İnce'nin susma kararı alması farklı iddiaları da gündeme getirdi. O iddialardan biri de İnce'nin ihraç tehlikesi karşısında bu kararı aldığı yönünde. Kararı, İnce'nin stratejik hamlesi olarak yorumlayanlar da var. İşte CHP kulislerinde konuşulanlar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN "SUSUN" TALİMATI

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın Külliye'ye giden CHP'linin Muharrem İnce olduğunu iddia etmesinin ardından başlayan skandallar zinciri devam ediyor. Açıkça yalan ortaya çıkan haberin kaynağı olarak Talat Atilla açıklandı. Atilla da "kaynağın CHP'li bir vekil ve Kılıçdaroğlu'ndan onaylatıp alınan bir bilgi" dedi. Muharrem İnce de "Kumpasın CHP Genel Merkezi'ndeki bir çete tarafından hazırlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 2020'de yapılacak olan kongrede koltuğunu sağlama almak için başlattığı iddia edilen kumpasın deşifre olmasının ardından CHP içindeki endişe de gün yüzüne çıktı. Konunun üstünü kapatmak isteyen Kılıçdaroğlu, partililere "herkes sussun" talimatı verdi.

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlundan konuşma yasağı! SON DAKİKA HABERİ: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN KONUŞMA YASAĞI!

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