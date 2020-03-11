11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.03.2020

Muğla Bodrum açıklarında sıcak anlar! Yunan botu sürülerek çıkarıldı |Video

Muğla Bodrum bölgesinde Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından sürülerek çıkarıldı. İşte o anlar kamerada...

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Türk sahil güvenlik botu tarafından Yunan unsurunun Türk kara sularından çıkarılması sırasında 2 bot arasında sürtme yaşandı.



Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botunun kararlı manevraları üzerine Türk kara sularını terk etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, tüm unsurlarıyla denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.

ABD basınından korkunç iddia! Yunanistan yakaladıkları sığınmacıları orada tutuyor |Video ABD BASININDAN KORKUNÇ İDDİA! YUNANİSTAN YAKALADIKLARI SIĞINMACILARI ORADA TUTUYOR |VİDEO
Yunanistan göçmen botlarına ateş açıp batırmaya çalıştı |Video YUNANİSTAN GÖÇMEN BOTLARINA ATEŞ AÇIP BATIRMAYA ÇALIŞTI |VİDEO
Yunanistan sınırına özel harekatlı önlem |Video YUNANİSTAN SINIRINA ÖZEL HAREKATLI ÖNLEM |VİDEO
Göçmenlere zulmeden Yunanistana sert tepki: Yunanistan Avrupanın şımarık çocuğudur |Video GÖÇMENLERE ZULMEDEN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ: YUNANİSTAN AVRUPA'NIN ŞIMARIK ÇOCUĞUDUR |VİDEO
Mülteciler Avrupaya ulaşmak için sınıra akın ediyor! Yunanistan ses bombası atıp dikenli telle barikat kurdu MÜLTECİLER AVRUPA'YA ULAŞMAK İÇİN SINIRA AKIN EDİYOR! YUNANİSTAN SES BOMBASI ATIP DİKENLİ TELLE BARİKAT KURDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yunan botu sürülerek çıkarıldı!
Yunan botu sürülerek çıkarıldı!
TBMM'de dikkat çeken görüntü
TBMM'de dikkat çeken görüntü
Corona virüse karşı kolonya önlemi!
Corona virüse karşı kolonya önlemi!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan CHP'ye İstiklal Marşı tepkisi
Başkan Erdoğan’dan CHP'ye İstiklal Marşı tepkisi
YÖK, rektörleri acil toplantıya çağırdı!
YÖK, rektörleri acil toplantıya çağırdı!
Koronavirüsü duyan markete koştu! Raflar boşaltıldı
Koronavirüsü duyan markete koştu! Raflar boşaltıldı
Ankara'da corona virüs paniği!
Ankara'da corona virüs paniği!
Akar ve Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Akar ve Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Erdoğan'dan Yunanistan'a Nazi göndermesi
Erdoğan'dan Yunanistan'a "Nazi" göndermesi
Erdoğan haritayı gösterdi Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bilmiyor!
Erdoğan haritayı gösterdi Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bilmiyor!
Ülkemize yönelik saldırıların koçbaşlığını Kılıçdaroğlu yapmaktadır
"Ülkemize yönelik saldırıların koçbaşlığını Kılıçdaroğlu yapmaktadır"
Daha Fazla Video Göster