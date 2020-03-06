Yunanistan sınırına özel harekatlı önlem |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne sınırında alınacak önlemleri açıklamıştı. Özel harekatlar Yunanistan sınırına geldi. Yunanistan sınırında özel harekatlı önlemler alındı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer sınır bölgesinden aktardı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında yaptığı açıklamada 1000 tam donanımlı özel Harekat polisinin sınıra konuşlanacağını duyurmuştu.Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye akını sürerken, Yunanistan sınırında bin Özel Harekat polisinin görevlendirileceği açıklandı.



Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne'ye doğru yola çıktı.