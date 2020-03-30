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30.03.2020

MSB’den koronavirüse karşı dezenfeksiyon paylaşımı |Video

Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında, belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda birliklerin nasıl dezenfekte edildiği görülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında ve sık kullanılan yüzeylerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılmaktadır. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi. Paylaşılan videoda birliklerin nasıl dezenfekte edildiği görülüyor.

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