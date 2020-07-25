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Son dakika haberi; MSB'den Doğu Akdeniz paylaşımı: Hava Kuvvetlerimiz...
Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden hava kuvvetleri unsurları tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına ilişkin bir video mesaj yayınladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu sıcak bölgede yaşanan son durumu canlı yayında aktardı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada;
"Hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edilmiştir" denildi.
Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Eo7JOlD9ym— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2020