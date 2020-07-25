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Son dakika haberi; MSB'den Doğu Akdeniz paylaşımı: Hava Kuvvetlerimiz...

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Giriş: 25.07.2020 15:44
Güncelleme:25.07.2020 15:44
Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden hava kuvvetleri unsurları tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına ilişkin bir video mesaj yayınladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu sıcak bölgede yaşanan son durumu canlı yayında aktardı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada;

"Hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edilmiştir" denildi.

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